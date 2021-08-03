"Мамасита": девушка Андрея Богдана вызывающе изогнулась в откровенном наряде

Девушка Андрея Богдана Карина Тищенко похвалилась горячими фото с отдыха в Испании.
Недавно рассекретили имя новой девушки бывшего главы ОП Владимира Зеленского. Андрей Богдан встречается с моделью и блогером Кариной Тищенко, и начал официально выходить с ней на мероприятия.
К девушке приковалось более пристальное внимание, чем просто от ее подписчиков, но она не против - в своем Instagram она показывает прекрасные поездки, свою шикарную фигуру и раскрывает бьюти-секреты.
Недавно она уехала на отдых в Испанию, и побаловала поклонников шикарными видами.
Карина позировала для фотографа в двух нарядах - в крошечном бикини и накидке-сеточке к бассейна, и в крошечной мини-юбочке и топике кремового цвета.
Девушка Богдана покрутилась, и сексуально подставила под камеру свое тело в самых лучших ракурсах, чтобы можно было оценить ее загар и красоту.
"В волшебной стране", - подписала она свои фото
"Пейзажи супер", "Золотой ты человек", "Прекрасна", "Кому то очень хорошо", "Мамасита", "Такая сладенькая", "Афигеть", "Сексуальная, "Красивое белье", - пишут в комментариях.
Напомним, что 2 июля рассекретили девушку Богдана - Андрей начал с Кариной Тищенко посещать мероприятия, и ее вычислили в Сетию.