"Мальдивы в огне": украинская каратистка показала сексуальную фигуру в купальнике

Серебряная призерка Олимпийских игр в Токио Анжелика Терлюга со своим мужем уехала в свадебное путешествие на Мальдивы.
29-летняя украинская каратисткаАнжелика Терлюга, трехкратная чемпионка Европы и серебряный призер Олимпиады-2020 порадовала своих подписчиков новым фото. В настоящее время каратистка отдыхает на Мальдивах после своей помпезной свадьбы.
Терлюга опубликовала у себя в инстаграме эффектный кадр, на котором она предстала в купальнике, продемонстрировав свою роскошную фигуру. "Как же здесь красиво. Сложно передать словами... Я в моменте...", – подписала фото Анжелика.
"Мальдивы в огне", "Королева красоты", "Выдающаяся спортсменка и прекрасный человек", "Ослепительная красота", "Фигура бомба", "Красотка наша", "Модель", – засыпали комплиментами Анжелику ее подписчики.
Анжелика Терлюга: что известно о спортсменке
- Терлюга – заслуженный мастер спорта Украины по карате.
- Анжелика – трехкратная чемпионка Европы в личном кумите (2017, 2018 и 2019 годы). Также в ее активе серебро и две бронзы ЧЕ и серебро на Европейских играх.
- Терлюга первой в истории украинского карате завоевала олимпийскую лицензию.
Автор: Денис Пономаренко