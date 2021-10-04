"Мальдивы в огне": украинская каратистка показала сексуальную фигуру в купальнике

Украинская каратистка набирается сил перед новыми соревнованиями / instagram.com/anzhelika_terliuga

29-летняя украинская каратисткаАнжелика Терлюга, трехкратная чемпионка Европы и серебряный призер Олимпиады-2020 порадовала своих подписчиков новым фото. В настоящее время каратистка отдыхает на Мальдивах после своей помпезной свадьбы.

Терлюга опубликовала у себя в инстаграме эффектный кадр, на котором она предстала в купальнике, продемонстрировав свою роскошную фигуру. "Как же здесь красиво. Сложно передать словами... Я в моменте...", – подписала фото Анжелика.

"Мальдивы в огне", "Королева красоты", "Выдающаяся спортсменка и прекрасный человек", "Ослепительная красота", "Фигура бомба", "Красотка наша", "Модель", – засыпали комплиментами Анжелику ее подписчики.

Терлюга на райских островах / instagram.com/anzhelika_terliuga

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