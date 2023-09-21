"Лучший ответ России": Наталка Денисенко показала голые ягодицы оккупанту

Звезда "Крепостной" в образе обнаженной античной статуи напомнила про ценность красоты даже в самые темные времена.

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Наталка Денисенко снялась обнаженной в новой фотосессии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

Ранним утром Украина пережила очередную массированную ракетную атаку по гражданским объектам. Вероломство страны-агрессора теперь не вызывает у украинцев удивление, лишь больший гнев и желание сопротивляться.

Украинская актриса театра, кино и озвучки Наталка Денисенко в новой фотосессии, которая появилась на ее странице в Instagram, выразила мысли многих соотечественников - в ответ на агрессию страны на болотах хочется лишь показать оккупантам мягкое место.

"Показываю в окно ягодицы российским ракетам. Вообще под этими фото планировалось другое сообщение, но сегодняшние обстоятельства заставляют сделать только такую ​​надпись", - пишет актриса.

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На снимках Наталья предстала обнаженной посреди студии, похожей на мастерскую античного скульптора. Мягкие изгибы тела артистка прикрывала лишь белой тканью, которая игриво скользила по ее коже. В компании утонченных скульптур Денисенко и сама выглядела изящной статуэткой древнегреческого мастера.

"Очень хочется красоты, в любое время", - подвела итоги своей фотосессии актриса.

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