Лорак в бикини повиляла упругими ягодицами на камеру и показала внушительных размеров грудь

Ани Лорак развлеклась на отдыхе / instagram.com/anilorak/

Украинская певица Ани Лорак не так давно презентовала новую песню и сразу после этого отправилась на отдых, где впечатлила фигурой во время прогулки на пляже.

Каролина всегда удивляет безупречным видом фигуры и впечатляет подтянутыми формами.

На этот раз в своих Instagram-сторис певица соблазнительно покрутила бедрами на камеру. Лорак в бикини прошлась по берегу, продемонстрировав во всей красе свой немалый бюст, прокачанный животик и аппетитные ягодицы.

Ани Лорак прошлась по пляжу / instagram.com/anilorak/

Фигура певицы впечатляет / instagram.com/anilorak/

Ранее мы сообщали, что дочь Ани Лорак, 10-летняя София Муратовна Налчаджиоглу привлекла внимание поклонников нелепыми видео, которые сама же и выкладывает в Сеть. Новый ролик вызвал бурю негодования и критики своим крайне неприятным содержанием.