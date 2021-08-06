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Лобода записала украинозычный клип Vogue с клипмейкером Тины Кароль

6 августа 2021, 13:31

Светлана Лобода готовит к выходу новый клип - в этот раз на украиноязычную песню, и назвала своего клипмейкера - он сделал альбом Красиво для Тины Кароль.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial/

Уже 13 августа Светлана Лобода презентует клип на украиноязычный сингл под названием Vogue.

Как оказалось, режиссером ее новой видеоработы выступил молодой режиссер INDY HAIT, с которым работала Тина Кароль над клипами из альбома Красиво.

Пока что Светлана Лобода не сотрудничала с Инди, по ее словам не было подходящего материала для их сотрудничества. И вот, время пришло.

"Я с Инди Хаит познакомилась пару лет назад и хотела попробовать сделать что-то новое, я бы это назвала арт-проект. Но все не находилось песни. И вот, она пришла. Красивая, написана украинским автором, ещё и на двух языках. Я подумала, что пришло время для этой песни и для этой уникальной и необычной видео работы", - комментирует подготовку и выход предстоящей работы певица.

Светлана Лобода и Инди Хаит
Светлана Лобода и Инди Хаит / Пресс-служба

Напомним, что Светлана Лобода после премьеры клипа выступает на концерте 14 августа в клубе Ибца в Одессе.

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Как ранее сообщал Главред, скандальная Лобода вернулась в Киев и устроила тур по украинским радиостанциям.

До этого Инди Хаит записал для Тины Кароль клипы из ее альбома Красиво - в том числе Хороший парень.

Тина Кароль представила новый альбом Красиво и изменила сценический образ в апреле 2021. Она рассказала о незабываемом опыте работы с Инди Хаит.

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