LOBODA показала пикантный бюст и удивила новой украиноязычной песней

Светлана Лобода порадовала поклонников новой песней и ярким образом.

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Светлана Лобода представила новую песню / Коллаж Главред, фото пресс-службы

Украинская певица Светлана Лобода (LOBODA) представила лирический украиноязычный сингл "Київ-Ніцца".

По словам самой певицы, любовь не знает границ, когда сердце находит свой дом.

"Київ-Ніцца" - это история двух людей, разделенных расстоянием и обстоятельствами, но навсегда объединенных любовью", - прокомментировала премьеру LOBODA.

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Светлана Лобода в новой фотосессии / Фото пресс-службы

Кроме того, артистка снялась в необычайно смелом образе, который наверняка придется по вкусу ее поклонникам.

Напомним, ранее LOBODA опубликовала провокационный снимок: нежное рукопожатие двух рук, мужской и женской, на фоне букета из белоснежных роз. На безымянном пальце женщины красуется кольцо с крупными брильянтами.

Напомним, Светлана Лобода после начала войны в Украине активно помогает украинцам. После трагедии на Каховской ГЭС Лобода предоставила квартиру в Киеве для проживания многодетной семье из Херсона и передала 100 тысяч гривен благотворительному фонду для помощи жителям, которые лишились своих домов.

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