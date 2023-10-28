УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

LOBODA показала пикантный бюст и удивила новой украиноязычной песней

Алена Кюпели
28 октября 2023, 11:12
Светлана Лобода порадовала поклонников новой песней и ярким образом.
Светлана Лобода представила новую песню
Светлана Лобода представила новую песню / Коллаж Главред, фото пресс-службы

Украинская певица Светлана Лобода (LOBODA) представила лирический украиноязычный сингл "Київ-Ніцца".

По словам самой певицы, любовь не знает границ, когда сердце находит свой дом.

"Київ-Ніцца" - это история двух людей, разделенных расстоянием и обстоятельствами, но навсегда объединенных любовью", - прокомментировала премьеру LOBODA.

видео дня
Светлана Лобода в новой фотосессии
Светлана Лобода в новой фотосессии / Фото пресс-службы

Кроме того, артистка снялась в необычайно смелом образе, который наверняка придется по вкусу ее поклонникам.

Напомним, ранее LOBODA опубликовала провокационный снимок: нежное рукопожатие двух рук, мужской и женской, на фоне букета из белоснежных роз. На безымянном пальце женщины красуется кольцо с крупными брильянтами.

Напомним, Светлана Лобода после начала войны в Украине активно помогает украинцам. После трагедии на Каховской ГЭС Лобода предоставила квартиру в Киеве для проживания многодетной семье из Херсона и передала 100 тысяч гривен благотворительному фонду для помощи жителям, которые лишились своих домов.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Светлана Лобода новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Смерть Путина не смогут скрывать дольше суток, слухи распускают спецслужбы - Эйдман

Смерть Путина не смогут скрывать дольше суток, слухи распускают спецслужбы - Эйдман

12:00 Эксклюзивы
5 пунктов формулы мира Зеленского: на Мальте стартовали новые переговоры без РФ

5 пунктов формулы мира Зеленского: на Мальте стартовали новые переговоры без РФ

11:45 Мир
ВСУ "положили" около 4 тысяч оккупантов во время наступления на Авдеевку - Умеров

ВСУ "положили" около 4 тысяч оккупантов во время наступления на Авдеевку - Умеров

10:57 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:00

Смерть Путина не смогут скрывать дольше суток, слухи распускают спецслужбы - ЭйдманЭксклюзив

11:49

Бывший муж Лорак отправился в Турцию выгуливать взрослую дочь

11:45

5 пунктов формулы мира Зеленского: на Мальте стартовали новые переговоры без РФ

11:26

Лунный день 29 октября 2023: благопритный день для уборки и брака

11:25

Ураган в Киеве наделал беды: есть жертва и пострадавшие

Фесенко: Роль Китая в "оси зла" преувеличена, главный бенефициар - РоссияФесенко: Роль Китая в "оси зла" преувеличена, главный бенефициар - Россия
11:12

LOBODA показала пикантный бюст и удивила новой украиноязычной песней

10:57

ВСУ "положили" около 4 тысяч оккупантов во время наступления на Авдеевку - Умеров

10:48

"Киев - погода жесть": в столице объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветраВидео

10:35

Ждать ли скачков курса доллара и прыжков цен на продукты: прогнозы экспертовЭксклюзив

Реклама
10:16

Жива, но не здорова: актриса Тышкевич вышла на связь

10:08

"Может быть очень опасно": в ВСУ рассказали, что происходит на левобережье Херсонщины

09:59

Настоящий осенний десерт: пышная тыквенно-творожная запеканка, которая ничем не уступает чизкейку

09:54

Майор ВСУ раскрыл, возможно ли повторное наступление РФ на Харьков: объяснил риски

09:08

Израильские войска и танки вошли в Сектор Газа: в NYT раскрыли детали

08:46

Россия заставила пленных бойцов ВСУ воевать против Украины - ISW

08:43

Какой праздник завтра 29 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

08:19

РФ нанесла ракетный удар по Днепропетровщине: что известно

08:03

Новая ракетная угроза для Украинымнение

07:39

Взрывы в Херсоне: оккупанты ударили с левого берега, есть разрушения

06:10

Зачем Кремль играет в игру о смерти Путина?мнение

Реклама
05:30

Гороскоп на ноябрь 2023 для Раков: примирение, застолье, хорошие новостиВидео

05:00

Как перевести окна в зимний режим: простой способ, о котором многие забывают

04:30

Нужно найти птичку всего за 10 секунд: оптическая иллюзия для гениев

03:00

"Кремль нервничает": Украина реально может ударить вглубь территории РФ - ЯгунВидео

02:05

Угроза оккупации крупного областного центра: Жданов раскрыл планы оккупантов РФ

01:35

"До конца 2024 года": эксперт рассказал, как ВСУ вернут Крым и ДонбассВидео

00:07

"Нам это не нужно": Данилов рассказал, будет ли зимой продолжаться контрнаступление ВСУ

27 октября, пятница
23:16

Оптическая иллюзия с изюминкой: только гений может найти бегемота в парке за 15 секунд

23:16

Врежет почти 8-бальный шторм: Украину накрыла затяжная буря

22:32

Гороскоп на ноябрь 2023 для Близнецов: переговоры, медовый месяц, завершениеВидео

22:06

Израиль объявил о расширении наземной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа

21:55

Операция ГУР в Донецке: украинская разведка рассказала о срыве циничного плана РФ

21:53

"В Украине объявят полную мобилизацию": майор назвал сроки окончания войныВидео

21:41

Носки разбрасывал: Добрынин рассказал о причинах развода с КвитковойВидео

21:05

Будут запускать ракеты: эксперт рассказал, в каком случае США применят оружие

21:02

Покушение на Царева – спецоперация Службы безопасности Украины – СМИ

20:42

Войска РФ пытаются окружить еще один город на Донбассе: в ВСУ раскрыли планы врага

20:32

Чуть не умер: стало известно, как служит Козловский

19:55

В ГУР отреагировали на возможную смерть Путина и рассказали, что творится в Кремле

19:47

Скандальный Орбан не хотел плясать под дудку Путина: СМИ узнали детали

Реклама
19:30

Ливень, потоп и ветер 30м/с: в Украину идет настоящий Армагеддон

19:10

Два сценария, которые будут происходить после смерти Путинамнение

19:03

Хитрая головоломка для самых внимательных: надо за 13 секунд найти паука

18:47

На попытках воевать с Западом Путин может "сломать себе шею" – Фесенко

18:31

Ни за что не догадаетесь: что означает слово "шинквас" в украинском языке

18:11

В чем плюсы пить воду с лимоном: эксперт раскрыл тайну чудо-напитка

18:08

Подрыв судна ЧФ в Севастополе: в Силах обороны намекнули на карму для оккупантов

18:02

Запад не готов выиграть у Путина войну - Фесенко

18:01

Долгое и тяжелое наступление: в ЦАХАЛ раскрыли планы по операции в Секторе Газа

17:59

День ангела в ноябре 2023: как назвать ребенка, родившегося в этом месяце

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять