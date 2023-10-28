LOBODA показала пикантный бюст и удивила новой украиноязычной песней

Украинская певица Светлана Лобода (LOBODA) представила лирический украиноязычный сингл "Київ-Ніцца".
По словам самой певицы, любовь не знает границ, когда сердце находит свой дом.
"Київ-Ніцца" - это история двух людей, разделенных расстоянием и обстоятельствами, но навсегда объединенных любовью", - прокомментировала премьеру LOBODA.
Кроме того, артистка снялась в необычайно смелом образе, который наверняка придется по вкусу ее поклонникам.
Напомним, ранее LOBODA опубликовала провокационный снимок: нежное рукопожатие двух рук, мужской и женской, на фоне букета из белоснежных роз. На безымянном пальце женщины красуется кольцо с крупными брильянтами.
Напомним, Светлана Лобода после начала войны в Украине активно помогает украинцам. После трагедии на Каховской ГЭС Лобода предоставила квартиру в Киеве для проживания многодетной семье из Херсона и передала 100 тысяч гривен благотворительному фонду для помощи жителям, которые лишились своих домов.
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