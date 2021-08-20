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Лилия Яма обольстительно позировала для горячей фотосессии на пляже

20 августа 2021, 06:28

Жена судьи Танці з зірками Лилия Яма похвалилась спортивной фигурой и откровенным нарядом.

Лилия Яма
Лилия Яма / instagram.com/liliya_yama

Украинская блогер Лилия Яма, жена телеведущего 1+1 Влада Ямы, похвасталась новыми фото, которые сделала в отпуске.

Влад Яма, который был судьей шоу Танці з зірками, долгое время скрывал жену и вообще личную жизнь. Но потом Лилия Яма публично открыла свою страницу в Instagram, и часто радует поклонников фотосессиями, женскими советами и всякими веселыми штучками.

В фотосессии из Греции она позировала на коленках в крошечном блестящем бикини и накидке-сеточке, подчеркнув аппетитные ножки и соблазнительную грудь.

"Сегодня я русалка. Я создаю волны. Я же мать, я могу себе позволить) Какая нравится больше - 1,2? Даже не представляете, сколько у меня ещё красивых фотографий из Греции, которые нам сделала фотограф Анна Стежко", - рассказала она.

"Жги!!! Очень красиво", "Очень красивая", "Невероятная", "А что это за Девушка , а где она живет?", "Ваууу!!! Это нереально красиво!!!!!!", "Обе фото вау. Вы Невероятная", "Красивая", "Вы красотка", - пишут поклонники.

Ранее Ирина Сопонару покорила красотой в слишком откровенном бикини

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Влад Яма новости шоу бизнеса
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