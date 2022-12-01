Лицо Саши Грей использовали для росспропаганды - актриса фильмов для взрослых отреагировала

Саша Грей стала лицом мобилизации в РФ - порноактриса в ярости / instagram.com/sashagrey

Популярная американская актриса фильмов для взрослых, а ныне музыкант и блогерка Саша Грей 24 февраля выразила четкую антивоенную позицию и призвала отторгать всяческую пропаганду, которая забивает людям голову.

Спустя 9 месяцев полномасштабной войны в Украине актриса и сама стала жертвой той самой пропаганды, об опасности которой предупреждала. Ее лицо использовали в агитационной рекламе, призывающей на службу по контракту в РФ.

Фотографию этого возмутительного действа Грей разместила на своей странице в Twitter. Саша негодует, что сама стала невольно частью пропаганды страны-агрессора.

"Мой телефон разрывается. Еще одна вялая попытка создать ненависть и разделение. Мем это или нет, я этого не одобряю. Будьте осторожны с тем, чем вы делитесь в Сети. PS. Грудь на фото слишком большая, и занимайтесь любовью, а не войной", - написала артистка.

Саша Грей стала лицом мобилизации в РФ - порноактриса в ярости / twitter.com/SashaGrey

Ранее стало известно, что российский музыкант-оппозиционер Иван Алексеев (он же Noize MС), с 2014 года активно поддерживающий Украину, получил звания "иноагента" РФ. Сам Нойз эту новость прокомментировал с иронией.

Также стало известно, что украинская модель и ведущая, бессменная звезда шоу Светская жизнь Катя Осадчая получила награду от Национальной полиции за ее волонтерскую работу.

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