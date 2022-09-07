Лицо подростка, тело бабушки: Мадонна засветилась топлес без макияжа и фильтров

Певица без масок напоминает инопланетное существо.
Американская поп-дива Мадонна за более чем 40 лет на сцене показывала себя миру в абсолютно разных ипостасях - маленькой бунтарки, утонченной и благородной леди, заботливой мамы и сексуальной пантеры.
Но всегда она была на вершине своей красоты и стиля. Однако и с королев порой слетает весь лоск и мишура. Но настоящие женщины не боятся показать себя в "естественной среде обитания".
На своей странице в Instagram 64-летняя Чикконе опубликовала весьма откровенное сэлфи - не иконической Мадонны, не устрашающей Мадам Х, а просто женщины. Возможно уставшей, но все еще привлекательной.
Она сняла себя крупным планом - в кадр попали ее лицо и обнаженные плечи. На фото видно, что певица позирует топлес, а из одежды на ней лишь многочисленные ожерелья.
Обесцвеченные брови, никакого макияжа и фотошопа - Мадонна показала себя а-ля натюрель, так, что стало видно разительное отличие между ее лицом, над которым тщательно поработали хирурги и косметологи, и телом, которое все же выдает возраст.
Ранее внучка Софии Ротару, модель и блогерка Соня Евдкоменко, показала, как в соблазнительном бикини прощается с Западным побережьем.
Также одна из самых успешных плюс-сайз моделей мира, американка Эшли Грэм показала полностью обнаженное тело без ретуши со всеми своими растяжками, складочками и целлюлитом.
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