Лицо подростка, тело бабушки: Мадонна засветилась топлес без макияжа и фильтров

Мадонна снялась топлес без макияжа и фильтров / instagram.com/madonna

Американская поп-дива Мадонна за более чем 40 лет на сцене показывала себя миру в абсолютно разных ипостасях - маленькой бунтарки, утонченной и благородной леди, заботливой мамы и сексуальной пантеры.

Но всегда она была на вершине своей красоты и стиля. Однако и с королев порой слетает весь лоск и мишура. Но настоящие женщины не боятся показать себя в "естественной среде обитания".

На своей странице в Instagram 64-летняя Чикконе опубликовала весьма откровенное сэлфи - не иконической Мадонны, не устрашающей Мадам Х, а просто женщины. Возможно уставшей, но все еще привлекательной.

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Она сняла себя крупным планом - в кадр попали ее лицо и обнаженные плечи. На фото видно, что певица позирует топлес, а из одежды на ней лишь многочисленные ожерелья.

Обесцвеченные брови, никакого макияжа и фотошопа - Мадонна показала себя а-ля натюрель, так, что стало видно разительное отличие между ее лицом, над которым тщательно поработали хирурги и косметологи, и телом, которое все же выдает возраст.

Мадонна снялась топлес без макияжа и фильтров / instagram.com/madonna

Ранее внучка Софии Ротару, модель и блогерка Соня Евдкоменко, показала, как в соблазнительном бикини прощается с Западным побережьем.

Также одна из самых успешных плюс-сайз моделей мира, американка Эшли Грэм показала полностью обнаженное тело без ретуши со всеми своими растяжками, складочками и целлюлитом.

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