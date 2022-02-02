Лицо ангела, тело богини: соблазнительная Деми Роуз показала свои сочные "дыньки" вблизи

Деми Роуз искупалась в джакузи в откровенном купальнике / instagram.com/demirose

Модель и блогерка Деми Роуз, которую за выдающиеся формы прозвали "британской Кардашьян", не на шутку разгорячила своих поклонников.

Крутобедрая красотка стала во многом известна благодаря своему умению обнажаться, и делает это стильно, со вкусом, сохраняя при этом абсолютно невинное лицо.

26-летняя Роуз делится своими фотографиями на грани дозволенного на официальной странице в Instagram, за которой наблюдают 19 миллионов подписчиков.

К примеру, недавно модель поделилась сэлфи весьма пикантного содержания. На снимке она позирует в джакузи, в нескромном купальнике.

Купальный костюм едва удержал пышный бюст Роуз - при росте 157 см у девушки 6 размер груди.

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"Британская Кардашьян" Деми Роуз показала свою сочную грудь вблизи / instagram.com/demirose

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