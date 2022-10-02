Леся Никитюк заголила грудь в неприличном декольте в объятиях шикарного блондина

Леся Никитюк показала грудь в глубоком декольте / instagram.com/lesia_nikituk

Модель, путешественница, телеведущая и волонтерка Леся Никитюк, вопреки своей необычайной сдержанности во всем, что касается ее личной жизни, показала поклонникам мужчину, с которым сейчас проводит большую часть своего времени.

Речь идет о ее близком друге, который неотрывно сопровождает ее во всех жизненных ситуациях Никитюк - белоснежном псе по имени Рафик. В благодарность за такую собачью преданность Леся отвела питомца в салон красоту.

Новую стрижку ее любимого друга ведущая решила отметить серией совместных сэлфи, которыми поделилась с фанатами на своей странице в Instagram.

На снимках Леся обнимается с Рафиком и светит на всю свою фанатскую аудиторию глубоким декольте, которое едва скрывало сочную грудь ведущей.

Леся Никитюк с ее домашним любимцем - псом Рафиком / instagram.com/lesia_nikituk

Ранее украинская модель, Мисс Украина Вселенная 2021 Анна Неплях показала, как купается в море в блузке и кружевных трусиках, которые насквозь промокли.

Также красавица-жена украинского боксера Александра Усика в белом платье засветила упругие бедра и стройные ножки в фотосессии на фоне каменной пустыни.

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