Леся Никитюк в купальнике показала жару у бассейна

Популярная ведущая не упускает шанс побаловать себя сентябрьским солнышком.

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Леся Никитюк похвасталась фигурой у бассейна в Вышгороде / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Пока бабье лето все еще греет Украину Леся Никитюк решила насладиться его последними теплыми лучами во время отдыха на вилле в Вышгороде. Для такого особого случая ведущая и наряд выбрала соответствующий.

На своей странице в Instagram она опубликовала несколько снимков у бассейна, на ярком палящем солнце. Никитюк пристроилась на бортике, изящно изгибаясь, чтобы более выгодно показать свое подтянутое тело.

Леся надела необычный купальный костюм - сверкающий топ темно-вишневого цвета и облегающая микро-юбка в тон. Глаза ведущая прикрыла серебристыми солнцезащитными очками в футуристическом стиле.

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Длинные локоны она уложила крупными волнами, которые мягко рассыпались по ее плечам и спине. "Ну как не поплавать!" - подписала фото Леся Никитюк, опустив изящные ножки в прозрачную синеву бассейна.

Леся Никитюк похвасталась фигурой у бассейна в Вышгороде / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Ранее Надежда Мейхер в трусах и сетке пофилософствовала на камнях у моря. В последнее время артистка редко балует поклонников откровенными кадрами своего роскошного тела.

Также посветила телом в бикини на итальянском курорте Пиппа Миддлтон - младшая сестра будущей королевы Великобритании Кэтрин, принцессы Уэльской. Глядя на ее фигуру и не скажешь, что она - мама троих малышей.

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