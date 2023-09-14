Леся Никитюк в купальнике показала жару у бассейна

Пока бабье лето все еще греет Украину Леся Никитюк решила насладиться его последними теплыми лучами во время отдыха на вилле в Вышгороде. Для такого особого случая ведущая и наряд выбрала соответствующий.
На своей странице в Instagram она опубликовала несколько снимков у бассейна, на ярком палящем солнце. Никитюк пристроилась на бортике, изящно изгибаясь, чтобы более выгодно показать свое подтянутое тело.
Леся надела необычный купальный костюм - сверкающий топ темно-вишневого цвета и облегающая микро-юбка в тон. Глаза ведущая прикрыла серебристыми солнцезащитными очками в футуристическом стиле.
Длинные локоны она уложила крупными волнами, которые мягко рассыпались по ее плечам и спине. "Ну как не поплавать!" - подписала фото Леся Никитюк, опустив изящные ножки в прозрачную синеву бассейна.
Ранее Надежда Мейхер в трусах и сетке пофилософствовала на камнях у моря. В последнее время артистка редко балует поклонников откровенными кадрами своего роскошного тела.
Также посветила телом в бикини на итальянском курорте Пиппа Миддлтон - младшая сестра будущей королевы Великобритании Кэтрин, принцессы Уэльской. Глядя на ее фигуру и не скажешь, что она - мама троих малышей.
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