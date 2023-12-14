Леся Никитюк в горячем купальнике показала свою "зузю"

Популярная ведущая от души оторвалась в бассейне спа-комплекса.

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Леся Никитюк показала расслабляющий отдых с племянницами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк в силу профессии, которая требует от нее безупречного вида, уделает уходу за собой много времени. Важным этапом этого ухода является регулярный и разнообразный отдых.

Сейчас шоувумен старается не покидать Украину, и находит релакс на родных землях. Отлично с этой задачей справляются спа-отели. В одном из таких Леди Ле засветилась недавно.

На своей странице в Instagram она показала, как в соблазнительном синем купальнике с крайне глубоким вырезом она плещется в бассейне комплекса. Никитюк, впрочем, похвасталась не только формами на фото.

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Также ведущая показала свою "Зузю" - так она называет одну из своих племянниц. Своих детей Леся Ивановна пока не имеет, зато души не чает в дочерях брата. Она охотно берет девочек с собой на отдых и вместе им всегда очень весело.

Леся Никитюк показала расслабляющий отдых с племянницами / instagram.com/lesia_nikituk

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