Леся Никитюк в экстремально коротких шортиках похвалилась телом в развратных позах

Леся Никитюк похвасталась обольстительными формами / instagram.com/lesia_nikituk

Модель и телеведущая Леся Никитюк сбежала от киевской промозглой погоды в теплые края. Девушка отдыхает в Кабо-Верде.

Очевидно, погода на Острове Зеленого Мыса настолько жаркая, что Никитюк пользуется любым удобным случаем, чтобы оставить на теле минимум одежды.

Своими восхитительными "голыми" образами она делится с фанатами в социальных сетях. Для серии свежих фотографий Никитюк примерила весьма смелый лук.

Девушка без нижнего белья в очень коротких черных шортиках и серебристом топе, который держится на тоненьких бретельках, позировала в соблазнительных позах на балконе отеля.

Сама Никитюк серию манящих фотографий охарактеризовала, как "минутку самолюбования". Стоит отметить, что любоваться есть чем. Чего только стоят бесконечно длинные ноги ведущей, и соблазнительная ложбинка в экстремально глубоком декольте!

Реклама

Леся Никитюк покрасовалась перед подписчиками шикарным телом / instagram.com/lesia_nikituk

Читайте также"Оберег от импотенции": Леся Никитюк в ультракоротком кожаном платье раззадорила сеть

Ранее не менее соблазнительный образ показала Надя Дорофеева - певица в образе развратной чертовки посетила закрытую вечеринку.

Другие интересные новости: