Леся Никитюк в экстремально коротких шортиках похвалилась телом в развратных позах

Пленительная ведущая покорила сердца фанатов ногами "от ушей".
Модель и телеведущая Леся Никитюк сбежала от киевской промозглой погоды в теплые края. Девушка отдыхает в Кабо-Верде.
Очевидно, погода на Острове Зеленого Мыса настолько жаркая, что Никитюк пользуется любым удобным случаем, чтобы оставить на теле минимум одежды.
Своими восхитительными "голыми" образами она делится с фанатами в социальных сетях. Для серии свежих фотографий Никитюк примерила весьма смелый лук.
Девушка без нижнего белья в очень коротких черных шортиках и серебристом топе, который держится на тоненьких бретельках, позировала в соблазнительных позах на балконе отеля.
Сама Никитюк серию манящих фотографий охарактеризовала, как "минутку самолюбования". Стоит отметить, что любоваться есть чем. Чего только стоят бесконечно длинные ноги ведущей, и соблазнительная ложбинка в экстремально глубоком декольте!
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Ранее не менее соблазнительный образ показала Надя Дорофеева - певица в образе развратной чертовки посетила закрытую вечеринку.
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