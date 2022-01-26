Леся Никитюк примерила сексуальное нижнее белье на камеру

Ведущая сверкнула крепким прессом в пикантных нарядах.
Модель и телеведущая Леся Никитюк засветила подтянутое тело в домашней обстановке.
Красота фигуры Никитюк - не монтаж или фотошоп, девушка тщательно следит за собой и даже в повседневном виде остается соблазнительной и желанной.
На своей странице в Instagram модель показала, как примеряет нижнее белье. На видео она снялась в двух комплектах в сером и черном цветах.
Никитюк без макияжа позирует у зеркала, примеряя обновки. На одном из кадров она надела черный шелковый халатик, а на другом осталась лишь в бюстгальтере и трусиках.
На кадрах видны полуобнаженная грудь в изящном белье, бесконечно длинные ноги и крепкие кубики пресса ведущей.
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