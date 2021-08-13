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Леся Никитюк без белья поразила красотой и засветила ягодицы на горячем фото

13 августа 2021, 18:51

Украинская телеведущая Леся Никитюк представила новую фотосессию из Португалии.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk/

Блогер и телеведущая Леся Никитюк последние дни балует поклонников горячими фото с отдыха на Мадейре, и после того, как почти обнажилась в крошечном бикини розового цвета, снова произвела фурор в этот раз без белья и вовсе.

Леся Никитюк показала снимки от фотографа Катерины Туровой в своем Instagram. Она позировала на носу катера в голубом платье, которое свободно развевается на сильном ветре. Она стала спиной к фотографу, так что в разрезе на открытой спине продемонстрировала голую спину без лифчика. На другом фото Никиюк соблазнительно продемонстрировала длинные стройные ножки и ягодицы.

"Спонтанное фото, ни разу не готовилась ... одела первое что на глаза попалось! Просто королева экспромта. Океан вдохновил)", - пишет Леся Никитюк.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk/
Леся Никитюк
Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk/
Леся Никитюк
Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk/

"Боже, как красиво !! Богиня", "Яка краса. Ця Леся просто", "Ну як можна бути такою красоткою !?", "Это невероятно красиво", "Вау ну просто неперевершена прям як діамант серце океану", "Невероятно красивая", "Очень эффектно", - пишут ей в комментариях.

Ранее Кристина Орбакайте показала грудь на пляже в Греции.

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