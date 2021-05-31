"Лепардица": Mamarika в набедренной повязке сексуально позировала беременной

MamaRika / instagram.com/mamarika_official/

Певица MamaRika недавно объявила, что беременна, и показала трогательные фото с мужем.

Теперь сексуальная девушка снялась в фотосессии в одной набедренной повязке, и заговорила о сексуальности и принятии себя.

В фотосессии с фотографом Антоном Мухиным певица показала как изменилось ее тело во время беременности, и засветила все подробности своей сексуальной фигуры.

"Беременность – это сексуально?.. Считаю, что беременная женщина, или которая только что родила ребенка – это суперхот! Знаете почему? Потому что я себе нравлюсь такой, в габаритах 100-100-100.

Я никогда не чувствовала себя настолько женственной и сильной одновременно, я на своем месте больше чем когда-либо! Потому что каждая новая растяжка, родинка или лишний килограмм – это еще один повод посмотреть на себя заново и полюбить", - считает она.Читайте такжеЗвезда Слуги народа в сексуальном наряде зебры засветила обольстительное тело

MamaRika / instagram.com/mamarika_official/

MamaRika / instagram.com/mamarika_official/

"Беременность Вам к лицу", "Такая милая", "Обожаю беременных женщин", "Леопардиця красуня", "Как для меня это прекрасная фигура для каждой женщины", "Вы всегда очень классная,но теперь Вы очень нежная и женственная", - пишут в комментариях.

Напомним, что 26 мая Mamarika сообщила о берменности.

Певица вместе с мужем-артистом скрывали ее положение, и пару раз меняли место жительства во время карантина.