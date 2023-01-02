Леонардо Ди Каприо встретил Новый год в компании 23-летней актрисы-красотки

Американский актер Леонардо Ди Каприо встретил новый год в компании молодой актрисы Виктории Ламас, с которой ему приписывают роман.

Леонардо Ди Каприо встретил Новый год 23-летней актрисы-красотки / коллаж фото https://ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Легендарный голливудский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо встретил 2023 год в компании 23-летней актрисы Виктории Ламас, с которой ему приписывают романтические отношения. Как сообщает портал Page Six, пара провела новогодний праздник на яхте возле острова Сен-Бартелеми в Карибском море.

Компанию им составили старый друг Ди Каприо – звезда трилогии "Человек-паук" Тоби Магуайр и канадский рэпер Дрейк.

Сообщается, что Ламас и Ди Каприо не в первый раз проводят время вместе. Недавно их застали в ночном клубе, когда они после посещения этого заведения и садились в авто.

Сама пара пока не подтверждает свой роман. Правда, отец Виктории – известный актер видеокассетных боевиков Лоренцо Ламас – рассказал журналистам, что его дочери действительно нравится Ди Каприо.

Напомним, ранее Леонардо ДиКаприо расстался со своей подругой, с которой он был вместе 4 года - Камиллой Морроне.

А уже в конце августа его заметили на юге Франции возле элитного ночного клуба в компании украинки блогера и студентки лондонской бизнес-школы Марией Береговой и старого друга, звезды трилогии "Человек-паук" Тоби Магуайра.

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