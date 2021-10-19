Леди Гага засветила мощный "бампер" в ультракоротком серебряном платье

Леди Гага показала упругие ягодицы / instagram.com/ladygaga

Американская певица и актриса Леди Гага во время джазового шоу в Лас-Вегасе так сильно увлеклась исполнением, что не заметила, как концертное платье неприлично задралось. Таким образом, повернувшись к зрителям, Леди Гага показала им мягкое место.

Конфузный момент артистка самостоятельно выложила в свой Instagram-аккаунт. Кадр с голыми ягодицами за три дня собрал более миллиона лайков.

На динамичном фото, сделанном во время выступления, Леди Гага запечатлена в серебристом струящемся платье из бахромы. На голове певицы - безумная шляпка из лебяжьего пуха.

Леди Гага развернулась к зрителям спиной, во время танца бахрома на платье задралась так, что стали видны трусики и обнаженные ягодицы певицы.

Кадр певица сопроводила словами благодарности тем кто, несмотря на опасность коронавируса, пришел посмотреть ее шоу: "Не могу передать словами, как много значат наши фанаты для меня и команды. Делать то, что я люблю больше всего, делать мир лучше с помощью искусства, смеха, доброты и верности обществу - это настоящее благословение. Спасибо за то, что верили в меня все эти годы. ... Посылаю свою любовь отважной публике. ... Пусть ваши сердца будут благословлены, и, если вы ищете улыбок, приходите посмотреть на нас! ❤️❤️❤️"

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Леди Гага на концерте повернулась к зрителям голым задом / instagram.com/ladygaga

Такая открытость по всем фронтам не оставила равнодушными фанатов Гаги:

"Персик - огонь!"

"Мы любим тебя Гага!"

"Я буду гореть в аду, но не могу отвести взгляд от ее красоты!"

"Оу мама!"

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