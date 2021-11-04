Леди Гага топлес украсила сразу две обложки модного глянца

Фотосессии состоялись как раз накануне премьеры одного из самых ожидаемых фильмов года "Дом GUCCI", где Леди Гага сыграла главную роль.
Известная американская певица Леди Гага украсила сразу две обложки модных глянцевых журналов Vogue. Таким образом она порадовала жителей Британии и Италии.
Однако и украинцы могут насладиться роскошными снимками от культовых фотографом мира. Снимки опубликованы в Instagram журналов.
Автором фотосессии для Vogue British стал фотограф Стивен Мейзел. Леди Гага предстала в нарядах от итальянского бренда Schiaparelli - в платье с "крыльями" из металлизированной тафты.
А для итальянского журнала знаменитость надела наряд от Valentino.
Однако поклонников привлекло внимание голое фото, где звезда предстала полностью обнаженной.
Напомним, ранее Леди Гага сняла себя без лифчика у бассейна дома.
Автор: Ульяна Виноградова