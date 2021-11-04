Леди Гага топлес украсила сразу две обложки модного глянца

Леди Гага покорила образом в новой фотосессии / Соцсети

Известная американская певица Леди Гага украсила сразу две обложки модных глянцевых журналов Vogue. Таким образом она порадовала жителей Британии и Италии.

Однако и украинцы могут насладиться роскошными снимками от культовых фотографом мира. Снимки опубликованы в Instagram журналов.

Автором фотосессии для Vogue British стал фотограф Стивен Мейзел. Леди Гага предстала в нарядах от итальянского бренда Schiaparelli - в платье с "крыльями" из металлизированной тафты.

А для итальянского журнала знаменитость надела наряд от Valentino.

Однако поклонников привлекло внимание голое фото, где звезда предстала полностью обнаженной.

Напомним, ранее Леди Гага сняла себя без лифчика у бассейна дома.