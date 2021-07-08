Леди Гага топлес сделала смелое селфи у бассейна

Леди Гага / instagram.com/ladygaga

Звезда фильма Звезда родилась, популярная поп-певица Леди Гага часто радует поклонников пикантными фото и дразнит их соблазнительными формами в своем аккаунте в Instagram.

В этот раз вспотевшая Леди Гага сняла себя без лифчика у бассейна дома, и добавила романтическую подпись к пикантному кадру.

"Пусть твое сердце сияет, как солнце", - написала она.

Девушка сняла короткий ролик в пару секунд, где ее волосы развевает ветер, а сама она стоит, прикрыв грудь одной рукой. Сразу стало видно, что она регулярно загорает топлес, потому что у певица равномерный загар и нет белых следов от лифчика или маечек.

Поклонники пришли в восторг от такой откровенности Леди Гаги - за пару часов ее селфи без лифчика набрало более 7 миллионов лайков и 18, 5 тысяч комментариев на самых разных языках, где ей ставили комплименты и восхищались фигурой.

Ранее Ксения Мишина топлес поразила красотой в женственной фотосессии.