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Латекс и мини: внучка путиниста Боярского едва удержала мощный "талант" в топе

Анна Подгорная
6 октября 2023, 02:46
Екатерина Боярская похвасталась внушительными формами.
Екатерина Боярская, Михаил Боярский, Елизавета Боярская
Катя Боярская показала грудь в откровенном топе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/boyarskaya.katerina

25-летняя внучка актера-путиниста Михаила Боярского Екатерина хвастается тем, что унаследовала музыкальный талант дедушки. Она строит певческую карьеру, но успехи пока сомнительные - влияние пожилого д’Артаньяна в мире шоу-бизнеса уже давно выдохлось.

Поэтому пробиваться Кате приходится собственными силами. И если вокальные данные Боярской вызывают вопросы, то внешние данные выдают в ней будущую звезду.

Екатерина обладает внушительным бюстом, которым, судя по всему, и проталкивает себе дорогу на звездный Олимп, ведь в светских хрониках страны-оккупанта она появляется лишь тогда, когда ее откровенные наряды не заметить невозможно.

видео дня

Так сейчас росСМИ активно распространяют снимок Боярской в костюме доминатрикс - в топе, который держится на внушительном бюсте Кати из последних сил, в мини-юбке, массивных ботфортах и латексных перчатках. Певица дополнила свой образ агрессивным макияжем.

Екатерина Боярская
Катя Боярская показала грудь в откровенном топе / t.me/nemalahov

Ранее Бритни Спирс напугала поклонников видео танцев с ножами - выходки эпатажной поп-дивы стали еще более эксцентричными после ее развода с Сэмом Асгари.

Также шикарная Дженнифер Энистон показала великолепную фигуру в одном пиджаке - вечно молодая звезда Голливуда в канун 55-летия похвасталась идеальными формами.

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шоу-бизнес Михаил Боярский новости шоу бизнеса
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