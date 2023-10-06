Латекс и мини: внучка путиниста Боярского едва удержала мощный "талант" в топе

Екатерина Боярская похвасталась внушительными формами.

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Катя Боярская показала грудь в откровенном топе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/boyarskaya.katerina

25-летняя внучка актера-путиниста Михаила Боярского Екатерина хвастается тем, что унаследовала музыкальный талант дедушки. Она строит певческую карьеру, но успехи пока сомнительные - влияние пожилого д’Артаньяна в мире шоу-бизнеса уже давно выдохлось.

Поэтому пробиваться Кате приходится собственными силами. И если вокальные данные Боярской вызывают вопросы, то внешние данные выдают в ней будущую звезду.

Екатерина обладает внушительным бюстом, которым, судя по всему, и проталкивает себе дорогу на звездный Олимп, ведь в светских хрониках страны-оккупанта она появляется лишь тогда, когда ее откровенные наряды не заметить невозможно.

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Так сейчас росСМИ активно распространяют снимок Боярской в костюме доминатрикс - в топе, который держится на внушительном бюсте Кати из последних сил, в мини-юбке, массивных ботфортах и латексных перчатках. Певица дополнила свой образ агрессивным макияжем.

Катя Боярская показала грудь в откровенном топе / t.me/nemalahov

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