Лариса Долина подхватила коронавирус: появились подробности состояния певицы

Российская певица несколько дней не появлялась на публичных мероприятиях.
На днях появилась информация о том, что у 65-летней певицы Ларисы Долиной диагностировали коронавирус в тяжелой форме.
Как сообщает Стархит, вопросы возникли после того, как певица не пришла на госэкзамен в Московском государственном институте культуры, а общалась со студентами онлайн.
Близкие артистки не стали откровенничать по поводу ее состояния, но отметили, что артистка лечится дома.
Издание, ссылаясь на людей из окружения певицы, утверждает, что у нее несколько дней держалась небольшая температура, присутствовала слабость и пропадало обоняние - это симптомы легкого протекания коронавируса
"Тесты показали наличие коронавирусной инфекции. Но она протекает в легкой форме. Сейчас с Долиной уже все в полном порядке, она чувствует себя хорошо", — отметил источник.Читайте такжеИндийский штамм коронавируса Дельта: как понять, что вы подхватили инфекцию
Ларису Долину не госпитализировали, она лечилась на дому под контролем медиков. Теперь же она продолает оставаться на самоизоляции.
Напомним, что Долина попала в базы Миротвоца за незаконные поездки в оккупированный Россией Крым, участие в попытках легализации оккупации, а также участие в пропагандистских мероприятиях РФ.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".