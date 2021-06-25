Лариса Долина подхватила коронавирус: появились подробности состояния певицы

Лариса Долина / instagram.com/larisa.dolina.official/

На днях появилась информация о том, что у 65-летней певицы Ларисы Долиной диагностировали коронавирус в тяжелой форме.

Как сообщает Стархит, вопросы возникли после того, как певица не пришла на госэкзамен в Московском государственном институте культуры, а общалась со студентами онлайн.

Близкие артистки не стали откровенничать по поводу ее состояния, но отметили, что артистка лечится дома.

Издание, ссылаясь на людей из окружения певицы, утверждает, что у нее несколько дней держалась небольшая температура, присутствовала слабость и пропадало обоняние - это симптомы легкого протекания коронавируса

"Тесты показали наличие коронавирусной инфекции. Но она протекает в легкой форме. Сейчас с Долиной уже все в полном порядке, она чувствует себя хорошо", — отметил источник.Читайте такжеИндийский штамм коронавируса Дельта: как понять, что вы подхватили инфекцию

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Ларису Долину не госпитализировали, она лечилась на дому под контролем медиков. Теперь же она продолает оставаться на самоизоляции.

Напомним, что Долина попала в базы Миротвоца за незаконные поездки в оккупированный Россией Крым, участие в попытках легализации оккупации, а также участие в пропагандистских мероприятиях РФ.