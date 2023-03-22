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"Куски пришили, импланты в грудь": появилось первое жуткое фото Киркорова после пластики

22 марта 2023, 09:52
Пользователи сети были ошеломлены результатом работы хирурга и новым телом Филиппа Киркорова.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров изменился до неузнаваемости / скриншот YouTube

Одиозный российский певец Филипп Киркоров решил кардинально изменить свою внешность. Поддержавший войну в Украине артист полностью переделал свой торс.

Первое фото Филиппа Киркорова после финального преображения появилось в Сети.

По словам хирурга, команде удалось достичь идеального торса.

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"Активно готовимся к сольному концерту в конце апреля. Поработали с фигурой, изменения налицо", — рассказал специалист.

Пользователи сети были ошеломлены результатом работы хирурга и новым телом Киркорова.

Киркоров после пластики
Киркоров после пластики / соцсети

"Купите уже наконец деду таблетки", "Мерзость", "А он на сцене по частям не развалится?", "Куски пришили", "Импланты в грудь", - писали в комментариях под фото Киркорова.

В Сети отреагировали на операции Киркорова
В Сети отреагировали на операции Киркорова / скриншот
В Сети отреагировали на операции Киркорова
В Сети отреагировали на операции Киркорова / скриншот

Напомним, одиозный российский певец Филипп Киркоров, который недавно попал в санкционный список Украины, в очередной раз изменил себе внешность. В сети появилось фото, на котором Филипп Киркоров показал новое лицо после визита к пластическому хирургу.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

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Автор: Сергей Кущ
Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
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