"Куски пришили, импланты в грудь": появилось первое жуткое фото Киркорова после пластики

Одиозный российский певец Филипп Киркоров решил кардинально изменить свою внешность. Поддержавший войну в Украине артист полностью переделал свой торс.
Первое фото Филиппа Киркорова после финального преображения появилось в Сети.
По словам хирурга, команде удалось достичь идеального торса.
"Активно готовимся к сольному концерту в конце апреля. Поработали с фигурой, изменения налицо", — рассказал специалист.
Пользователи сети были ошеломлены результатом работы хирурга и новым телом Киркорова.
"Купите уже наконец деду таблетки", "Мерзость", "А он на сцене по частям не развалится?", "Куски пришили", "Импланты в грудь", - писали в комментариях под фото Киркорова.
Напомним, одиозный российский певец Филипп Киркоров, который недавно попал в санкционный список Украины, в очередной раз изменил себе внешность. В сети появилось фото, на котором Филипп Киркоров показал новое лицо после визита к пластическому хирургу.
Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.
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