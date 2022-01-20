Кусай локти, Дзидзьо! Slavia на Кубе едва прикрыла грудь откровенным купальником

Певица покоряет своей красотой крошечный кубинский островок.
Певица Ярослава Притула, которая выступает под псевдонимом Slavia, отправилась отдыхать прямиком на остров свободы.
Одному из кубинских островов под названием Кайо Бланко посчастливилось созерцать Славию в откровенных купальниках.
Стоит отметить, что выглядит бывшая жена Дзидзьо просто сногсшибательно.
Так как мягкий кубинский климат не позволил Славии окунуться в прорубь на Крещение, певица показала снимки на белом песке, который запросто можно спутать со снегом.
Славия в цельном купальнике цвета фуксии соблазнительно изгибалась на пляже Кайо Бланко. Купальный костюм подчеркнул спортивную фигуру певицы - тонкую талию, упругую грудь, подтянутые ножки, которым можно только позавидовать.
Злые языки поговоривают, что соблазнительными фото Славия "заманивает" бывшего мужа обратно, но похоже, что певица наслаждается своей свободой и отдыхом на полную катушку, и решительно оставила прошлое в прошлом.
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