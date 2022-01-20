Кусай локти, Дзидзьо! Slavia на Кубе едва прикрыла грудь откровенным купальником

Бывшая жена Дзидзьо показала идеальную фигуру / Коллаж - instagram.com/dzidzio / instagram.com/slavia_official

Певица Ярослава Притула, которая выступает под псевдонимом Slavia, отправилась отдыхать прямиком на остров свободы.

Одному из кубинских островов под названием Кайо Бланко посчастливилось созерцать Славию в откровенных купальниках.

Стоит отметить, что выглядит бывшая жена Дзидзьо просто сногсшибательно.

Так как мягкий кубинский климат не позволил Славии окунуться в прорубь на Крещение, певица показала снимки на белом песке, который запросто можно спутать со снегом.

Славия в цельном купальнике цвета фуксии соблазнительно изгибалась на пляже Кайо Бланко. Купальный костюм подчеркнул спортивную фигуру певицы - тонкую талию, упругую грудь, подтянутые ножки, которым можно только позавидовать.

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Злые языки поговоривают, что соблазнительными фото Славия "заманивает" бывшего мужа обратно, но похоже, что певица наслаждается своей свободой и отдыхом на полную катушку, и решительно оставила прошлое в прошлом.

Певица Slaviа показала, как нужно покорять белоснежные пляжи / instagram.com/slavia_official

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