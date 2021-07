"Куколка": Леся Никитюк свела с ума шикарными формами без белья

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk/

Телеведущая Нового Канала Леся Никитюк побаловала поклонников своим Look of the day - зеленым корсетом, который идеально подошел к белому полупрозрачному платью.

Ведущая в своем instagram иронично оценила фотосессию возле ларька с кофе, в которой, тем не менее, поразила красотой.

Наряд Леси позволил девушке подчеркнуть ее длиные стройные ноги, а распущенные волосы и открытые плечи создали атмосферу сексуальности на фото.

"Доброе уторо! Заказала себе "профессионального фотографа девушек возле ларьков") Как вам?", - пишет Никитюк.

"Когда сказали что в кофейне будет бывший", "И ты такая пришла в домашнем ", "Белоснежка сбежавшая от гномов", "Шикарная", "Хорошая девушка", "Красивая", "Куколка", "Соблазнительная красотка", "Длиннющие", - пишут в комментариях.

