"Кукла": дочь Кошевого томно надула губы на камеру

Варвара Кошевая выросла красоткой и вовсю постит свои красивые фото.

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Варвара Кошевая постит "взрослые" фото / Фото социальные сети

Дочь украинского комедийного артиста, художественного руководителя друга президента Украины Владимира Зеленского Евгения Кошевого Варвара удивила своих подписчиков смелым фото.

Так, на своей странице в Instagram, тинейджер Варя сфотографировала себя и верхнюю часть тела. Девушка томно прикрыла глаза и сделала акцент на пухлых губах, которые она увеличивает с помощью косметики.

Верхнюю линию она рисует чуть выше верхней губы, чтобы та визуально казалась больше. Она уже не в первый раз выкладывает такие фото, подчеркивая, что она взрослая и может выставлять себя такой.

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К ней в комментарии тут же набежали подписчики, которые расхвалили внешность девушки - "Кукла", "Красотка", "Лучшая", - написали они.

Варвара Кошевая уже тинейджер / Фото Instagram/koshova

Напомним, ранее Варвара Кошевая, старшая дочь комедийного артиста Евгения Кошевого, друга президента Украины Владимира Зеленского, попала в некрасивый скандал в социальных сетях. В частности, речь идет о ее хамском поведении со своими подписчиками, а также мате, в ответ на замечания фоловеров.

Позже скандал получил продолжение, когда молодая Кошевая выкатила новую порцию подросткового борзого контента. В частности, 15-летняя Варвара нагло поблагодарила СМИ за то те "продвигают ее ТикТок и Инсту". Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram.

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