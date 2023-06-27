"Кукла": дочь Кошевого томно надула губы на камеру

Дочь украинского комедийного артиста, художественного руководителя друга президента Украины Владимира Зеленского Евгения Кошевого Варвара удивила своих подписчиков смелым фото.
Так, на своей странице в Instagram, тинейджер Варя сфотографировала себя и верхнюю часть тела. Девушка томно прикрыла глаза и сделала акцент на пухлых губах, которые она увеличивает с помощью косметики.
Верхнюю линию она рисует чуть выше верхней губы, чтобы та визуально казалась больше. Она уже не в первый раз выкладывает такие фото, подчеркивая, что она взрослая и может выставлять себя такой.
Читайте также:
К ней в комментарии тут же набежали подписчики, которые расхвалили внешность девушки - "Кукла", "Красотка", "Лучшая", - написали они.
Напомним, ранее Варвара Кошевая, старшая дочь комедийного артиста Евгения Кошевого, друга президента Украины Владимира Зеленского, попала в некрасивый скандал в социальных сетях. В частности, речь идет о ее хамском поведении со своими подписчиками, а также мате, в ответ на замечания фоловеров.
Позже скандал получил продолжение, когда молодая Кошевая выкатила новую порцию подросткового борзого контента. В частности, 15-летняя Варвара нагло поблагодарила СМИ за то те "продвигают ее ТикТок и Инсту". Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram.
Вас также может заинтересовать: