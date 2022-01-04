Ксения Собчак показала голую пятую точку в бане - фото без белья и макияжа

Светская львица показала, как "отходит" от празднования Нового года.
Как гласит присказка: "Как Новый год встретишь, так его и проведешь". Вероятно, журналистка и телеведущая Ксения Собчак запланировала посвятить 2022 год здоровью и отдыху.
А начать она решила с малого, и отправилась 2 января прямиком в баню.
Оттуда Собчак показала пикантный обнаженный кадр. Ведущая позировала абсолютно голой в огромном чане с водой с грейпфрутом в руках.
Вода в бочке была достаточно прозрачной, чтобы разглядеть как минимум обнаженные ягодицы Собчак. На снимке женщина довольно улыбается.
Откровенный кадр стал причиной множества шуток в комментариях. В основном Собчак сравнивали с балериной Анастасией Волочковой из-за любви последней к обнаженным снимкам из бани.
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Ранее звезда Сватов Анна Кошмал в откровенном костюме поздравила фанатов, лежа на диване.
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