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Ксения Мишина в нижнем белье обнажила стальной пресс и похвасталась чудесами гибкости

12 октября 2022, 14:21

Звезда Крепостной на кухне вытворяла немыслимые вещи со своими телом.

Ксения Мишина
Ксения Мишина показала стальной пресс в нижнем белье / instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса, звезда сериалов Крепостная и Клятва врача, Ксения Мишина часто делится своими бьюти-ритуалами с поклонниками. Привлекательная внешность - один из главных инструментов артистки на сцене и в кадре, поэтому за собой она следит очень тщательно.

Мишина всегда откровенна с фанатами - показывает что есть, какой массаж и где делает, какие упражнения предпочитает и как поддерживает гигиену своего психологического состояния.

В последнем потребность возникает все чаще, ведь Мишина с сыном вернулась в Украину, охваченную войной. Тем не менее актриса старается обеспечить и себе и сыну нормальную жизнь, которую российский оккупант так стремится отобрать.

К примеру, Ксения на своей странице в Instagram показала, чем занимается во время утренней воздушной тревоги. В одном нижнем белье актриса продемонстрировала великолепную форму своего тела: на снимке она делает "вакуум" живота - упражнение на укрепление внутренней мускулатуры пресса.

"Пока тот ненормальный пытается нас напугать, мы продолжаем жизнь. Доброе утро, самая лучшая Украина. Вакуум вошел в чат", - подписала фото Мишина.

Ксения Мишина
Ксения Мишина показала стальной пресс в нижнем белье / instagram.com/misha.k.ua

Ранее звезда Playboy и волонтерка Даша Астафьева оголила сочные прелести в леопардовом корсете - фанаты сравнили чувственную красоту певицы с Атлантическим океаном.

Также новый бойфренд Нади Дорофеевой, ресторатор и музыкант Миша Кацурин, показал обнаженное фото певицы на фоне открытого окна.

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