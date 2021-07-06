Ксения Мишина топлес поразила красотой в женственной фотосессии

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса Ксения Мишина время от времени может побаловать поклонников яркими фото с отдыха или в купальнике.

Актриса недавно показала в своих сториз кадры из новой фотосессии, которую она сделала у воды на берегу.

Мишина позировала без белья в свитере и брюках. Для фотографа она задрала футболку, и показала плоский живот. На других кадрах она позирует без свитера, повернувшись боком к камере и прикрыв руками грудь.

На ней никаких украшений кроме крошечных сережек-бусинок, кольца на правом безыменном пальце и металлического браслета.

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua сториз

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua сториз

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua сториз

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua сториз

В сториз комментарии видит только автор публикации, так что неизвестно, какие комплименты написали поклонники Ксении Мишиной. Но они точно в полной мере оценили ее новую фотосессию, сделанную в элегантном и женственном стиле.

Ранее финалистка Холостяка не удержала грудь в слишком откровенном купальнике.