Ксения Мишина сверкнула чувственными изгибам в ярком платье-комбинации

Шелк нежно обволакивает точеную фигуру звезды Крепостной.

Ксения Мишина показала идеальную фигуру в платье-комбинации / instagram.com/misha.k.ua

Актриса Ксения Мишина в современном украинском шоу-бизнесе по праву считается одной из самых красивых женщин. Свою самобытность и харизму она сумела сохранить и во время полномасштабной войны в Украине.

К Новому году Мишина сделала поклонникам настоящий подарок - показала кадры, сделанные в рамках рекламной кампании к фильму Соседка, который недавно вышел на украинские экраны.

На своей странице в Instagram актриса призналась: фотосессия была сделана в последний мирный день для большинства украинцев - 23 февраля 2022 года. После этого ее жизнь, как и жизнь ее соотечественников, разделилась на до и после.

На снимка Мишина буквально излучает соблазнительность - особенно удался кадр, на котором Ксения позирует в утонченном шелковом платье-комбинации ярко-синего цвета.

На снимке актриса призывно смотрит в камеру, поглаживая бедро. Волосы, уложенные крупными кудрями, спадают ей на лицо. "Скоро темнота рассеется, и мы непременно почувствуем тепло солнца в наших украинских сердцах", - подписала фотографии Мишина.

Ксения Мишина показала идеальную фигуру в платье-комбинации / instagram.com/misha.k.ua

Ранее участница 12 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Роксолана, которую Алекс Топольский счел слишком эксцентричной, назло неудавшемуся любовнику снялась полностью обнаженной.

Также английская модель Искра Лоуренс, которая отрицает понятие "plus-size" и пропагандирует бодипозитив, на своем примере показала, как нужно гордиться своим телом, и показала свои аппетитные складочки в кружевах.

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