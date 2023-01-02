Ксения Мишина сверкнула чувственными изгибам в ярком платье-комбинации

Актриса Ксения Мишина в современном украинском шоу-бизнесе по праву считается одной из самых красивых женщин. Свою самобытность и харизму она сумела сохранить и во время полномасштабной войны в Украине.
К Новому году Мишина сделала поклонникам настоящий подарок - показала кадры, сделанные в рамках рекламной кампании к фильму Соседка, который недавно вышел на украинские экраны.
На своей странице в Instagram актриса призналась: фотосессия была сделана в последний мирный день для большинства украинцев - 23 февраля 2022 года. После этого ее жизнь, как и жизнь ее соотечественников, разделилась на до и после.
На снимка Мишина буквально излучает соблазнительность - особенно удался кадр, на котором Ксения позирует в утонченном шелковом платье-комбинации ярко-синего цвета.
На снимке актриса призывно смотрит в камеру, поглаживая бедро. Волосы, уложенные крупными кудрями, спадают ей на лицо. "Скоро темнота рассеется, и мы непременно почувствуем тепло солнца в наших украинских сердцах", - подписала фотографии Мишина.
Ранее участница 12 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Роксолана, которую Алекс Топольский счел слишком эксцентричной, назло неудавшемуся любовнику снялась полностью обнаженной.
Также английская модель Искра Лоуренс, которая отрицает понятие "plus-size" и пропагандирует бодипозитив, на своем примере показала, как нужно гордиться своим телом, и показала свои аппетитные складочки в кружевах.
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