Кривошапко снова женился и показал красотку-жену

Александр Кривошапко / Instagram

Победитель Х-фактора, певец и бывший муж Татьяны Денисовой, которая выбрала Россию в ее нападении на Украину, Александр Кривошапко женился в третий раз.

Избранницей певца, который сейчас защищает Украину, стала косметолог по имени Мария. На своей странице в Instagram певец поделился, что "эта история - про преодоление".

"Мы многое прошли и осознали. Вместе создавали фонд и дальше пойдём тоже вместе. Сейчас - не время шумно праздновать. Погуляем мы на следующий день после нашей победы?? То есть, совсем скоро. Люблю", - написал Кривошапко.

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Напомним, ранее Александр Кривошапко рассказал об интимных предложениях, которые ему доводилось получать от известных российских деятелей культуры и политики.

"В украинском шоу-бизнесе меня не домогались. Но очень часто различные гомосексуалисты проявляли ко мне интерес. Но я по отношению к ним не агрессивен, принимаю их позицию, хотя не понимаю этого. Я абсолютно гетеросексуален", - рассказал в интервью Кривошапко.

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