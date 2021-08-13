Кристина Орбакайте показала грудь на пляже в Греции

Кристина Орбакайте / instagram.com/orbakaite_k/

Певица Кристина Орбакайте нечасто балует поклонников горячими фото, но в этот раз во время отдыха в Греции на Миконосе она решила похвастаться откровенным кадром.

Кристина Орбакайте в Instagram опубликовала кадр слишком хорошо похожее на селфи, снятое снизу вверх. На фото певица позирует в бикини в ромашечку, засветив бюст в слишком маленьком лифчике.

Она никак не стала подписывать фото, оставив только тег #якристинаорбакайте.

Кристина Орбакайте / instagram.com/orbakaite_k/

"О, красавица", "Потрясающая", "Удивительная", "Кристина, красоточка!! Фигура, купальник, шик!! Очаровательная, неподражаемая, удивительная!!!", "Шикарная", "Кристи, спасибо за секси фото в купальнике, мы давно ждали, "Прикольно, уже Орбакайте разделась", "Выкладывайте чаще фото в купальнике, мы Вас любим! ", "Сколько лет этой девочке? 20?", - пишут в комментариях.

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