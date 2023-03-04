Кристина Горняк задрала на камеру ноги в белоснежном бикини

Вторая экс-супруга Остапчука показала, как нежится на Мальдивах.

Кристина Горняк в белом бикини похвасталась телом / instagram.com/kristygor

Украинская блогерша и нотариус Кристина Горняк после официального подтверждения своего развода с шоуменом Владимиром Остапчуком отправилась зализывать эмоциональные раны на Мальдивы.

Отдых в некоторых случаях имеет волшебную способность исцелять души, и белый песок, океан и тропический климат лучшие помощники в этом. За время пребывания Горняк на Мальдивах она опубликовала на своей странице в Instagram немало соблазнительных образов.

Однако в предпоследний день отдыха бывшая жена Остапчука решила предаться "сладкому ничегонеделанью" с книжкой на веранде. Она опубликовала снимок, на котором лежит на диване, прикрыв глаза шляпой, и задрав кверху ноги.

видео дня

Одета Горняк при этом в пикантное белоснежное бикини с плетеным лифом. Несмотря на то, что блогерша жаловалась на лишние кило, которые она набрала во время отдыха, тело Кристины по-прежнему выглядит безупречно. Она обладает плавными изгибами и весьма подтянутыми формами, из-за которых фигура не "расплывается", даже если она позирует в полностью расслабленном состоянии.

Кристина Горняк в белом бикини похвасталась телом / instagram.com/kristygor

Ранее украинская певица Светлана Лобода похвасталась сочными изгибами в тугом корсете - артистке очень к лицу стиль женщины-вамп, к которому она редко прибегает.

Также бесконечно длинными ногами, которые кокетливо выглядывают из-под пальто похвасталась актриса и секс-символ Италии Моника Беллуччи - для обложки известного глянца она снялась в наряде, который будоражит воображение.

Другие новости: