Кристина Горняк устроила жаркие танцы в нижнем белье на кухне

Ритмичные па бывшая жена Остапчука отплясывала босиком и с большим удовольствием.

Кристина Горняк станцевала в нижнем белье на кухне / instagram.com/kristygor

Украинская блогерша и нотариус Кристина Горняк в юности занималась бальными танцами и даже имеет разряд. Сейчас для нее это скорее хобби, чем серьезное занятие, но ее пластике тем не менее можно только позавидовать.

Причем танцует Горняк для поднятия настроения где угодно. К примеру, на ее странице в Instagram появился ролик, на котором блогерша исполняет зажигательные па прямо на кухне под песню группы АВВА Dancing Queen.

При этом танцует Кристина босиком, в пикантном нижнем белье и мужской рубашке в клетку. Она энергично крутит бедрами, взмахивает волосами и ритмично постукивает ножками. Забавный танец блогерши производит поистине гипнотическое впечаление.

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"Немного танцев для настроения. Пока я двигаюсь, я точно жива!❤️", - подписала видео Кристина.

В комментариях поклонники похвалили пластику Горняк, а также стали гадать, кому принадлежит мужская рубашка, которую она надела, и что (или кто) могло стать причиной для такого бурного веселья, которое блогерша выразила в танце.

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