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Кристина Горняк устроила жаркие танцы в нижнем белье на кухне

23 марта 2023, 21:28
Ритмичные па бывшая жена Остапчука отплясывала босиком и с большим удовольствием.
Кристина Горняк
Кристина Горняк станцевала в нижнем белье на кухне / instagram.com/kristygor

Украинская блогерша и нотариус Кристина Горняк в юности занималась бальными танцами и даже имеет разряд. Сейчас для нее это скорее хобби, чем серьезное занятие, но ее пластике тем не менее можно только позавидовать.

Причем танцует Горняк для поднятия настроения где угодно. К примеру, на ее странице в Instagram появился ролик, на котором блогерша исполняет зажигательные па прямо на кухне под песню группы АВВА Dancing Queen.

При этом танцует Кристина босиком, в пикантном нижнем белье и мужской рубашке в клетку. Она энергично крутит бедрами, взмахивает волосами и ритмично постукивает ножками. Забавный танец блогерши производит поистине гипнотическое впечаление.

видео дня

"Немного танцев для настроения. Пока я двигаюсь, я точно жива!❤️", - подписала видео Кристина.

В комментариях поклонники похвалили пластику Горняк, а также стали гадать, кому принадлежит мужская рубашка, которую она надела, и что (или кто) могло стать причиной для такого бурного веселья, которое блогерша выразила в танце.

Ранее украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчук похвасталась спелыми ягодицами в купальнике - насладиться формами спортсменки в полный рост можно благодаря ее сэлфи в зеркале бассейна.

Также 20-летняя американская актриса и восходящий секс-символ Голливуда Дженна Ортега показала игривую съемку, для которой засветила изящные изгибы в откровенном платье.

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