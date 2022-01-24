Кристина Агилера раззадорила фанатов сияющей наготой пышного тела

Кристина Агилера снялась в обнаженной фотосессии / instagram.com/xtina

Американская певица Кристина Агилера представила новый мини-альбом La Fuerza (Сила), для которого снялась в обнаженной фотосессии.

Это - второй испаноязычный альбом в карьере артистки, которая решила таким образом вернуться к своим корням и популяризировать латиноамериканскую музыку.

На своей странице в Instagram Агилера выложила серию фотографий, на которых она сидит голышом на плетеном пуфе. Обнаженную грудь певица прикрывает руками.

Ее тело излучает сияние. Основная идея альбома La Fuerza - празднование женственности и силы певицы, как женщины.

В подписи к фото Агилера рассказала, что значит для нее та самая сила, которой она вдохновлялась при создании альбома: "Мы все имеем право открывать себя, свою истину и владеть своей личной силой так, как захотим. Я хочу, чтобы все, кто слышит эту музыку, продолжали чувствовать себя сильными, услышанными и свободными. Продолжайте открывать себя. Всегда помните — даже в моменты слабости вы на самом деле сильны! Вы способны сделать многое и даже больше, чем мы иногда себе позволяем! Я надеюсь, что моя музыка поможет соединить и вдохновить La Fuerza внутри вас".

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Обнаженная фотосессия Кристины Агилеры для нового альбома La Fuerza / instagram.com/xtina

Заглавная песня альбома La Fuerza - Pa Mis Muchachas (Для моих девочек). В клипе Кристина Агилера предстает эдакой "Крестной матерью". Видео отображает настоящую женскую силу, это - манифест настоящей сексуальности и женской силы, которую способная найти в себе каждая.

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