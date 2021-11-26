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"Краюшек ватрушки видно": Холостячка Ксения Мишина раззадорила поклонников фото в бикини

26 ноября 2021, 14:18
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Актриса соблазнительно изогнулась у бассейна в Эмиратах.

Ксения Мишина показала интимные места у бассейна / instagram.com/misha.k.ua

Актриса и телеведущая Ксения Мишина радует поклонников горячими кадрами с отдыха в Эмиратах.

Пикантные фото она выкладывает на своей странице в Instagram. Мишина позирует у бассейна отеля после утреннего купания.

Для водных процедур актриса выбрала изумрудный купальник спортивного кроя. Но он отнюдь не скрывает соблазнительные изгибы ее тела.

У кромки бассейна Мишина изогнулась, демонстрируя аппетитные ягодицы.

В подписи к фото актриса желает подписчикам доброго утра.

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Ксения Мишина отдыхает в ОАЭ/ instagram.com/misha.k.ua

Поклонники в комментариях подшучивают, что это общение с Эллертом так повлияло на раскрепощенность Мишиной. Некоторые также отметили, что смотреть фото такого уровня интимности им неприятно, ведь подобные кадры нужно хранить лишь для крайне узкого круга людей.

Другие же просто наслаждались великолепной формой актрисы:

"Ты красавица неземной красоты, от взгляда на тебя кровь закипает в жилах".

"Вот это гуд монинг,так гуд монинг!"

"Идеальная!"Читайте такжеДраки все же были: Слава Каминская рассказала, как она с Викторией Смеюхой выбила зуб визажисту

Ранее Ксения Мишина рассказала, как попала в психбольницу.

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