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Красотка-дочь Касселя и Белуччи побаловала фанатов свежими фото з бойфрендом

Дмитрий Видоменко
2 января 2024, 02:40
Модель и актриса Дева Кассель показала поцелуи с новым бойфрендом - 24-летним бойфрендом Саулом Нанни.
Дева Кассель
Дева Кассель встретила 2024 год вместе с бойфрендом / коллаж Главред, фото Instagram

19-летняя итальянская модель и актриса Дева Кассель показала новые кадры с 24-летним бойфрендом Саулом Нанни. Снимки дочь легендарной актрисы Моники Беллуччи (которая сейчас наслаждается новым романом с режиссером Тимом Бертоном) и актера Венсана Касселя выложила на своей странице в Instagram.

Перед миллионом фолловеров девушка предстала в светлой короткой кофточке. И позировала с новым возлюбленным. Дева примерила серьги и подвеску, уложив волосы в пучок. А потом расцеловала на камеру Нанни, который предстал в белой рубашке.

Наследница французского актера Венсана Касселя и итальянской актрисы Моники Беллуччи никак не подписала коллаж фото с Нанни. Однако, судя по всему, таким образом пара встречала 2024 год.

видео дня
Дева Кассель

Напомним, ранее известный украинский актер, режиссер крымскотатарского происхождения (сейчас служащий в рядах ВСУ) Ахтем Сеитаблаев показал общественности свою новую избранницу на светском мероприятии.

Также первыми кадрами с новорожденным сыном поделился хореорграф Макс Чмерковский - после выкидышей и неудачных попыток ЭКО танцор в восторге от того, что жена смогла подарить ему еще одного ребенка.

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