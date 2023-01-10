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Костлявая Белла Хадид в узком бикини напугала фанатов изнуренным видом

10 января 2023, 16:11
Хадид выглядт удивительно счастливой, однако ее тело говорит об обратном.
Белла Хадид
Белла Хадид напугала фанатов болезненной худобой / instagram.com/bellahadid

26-летняя американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид не на шутку испугала поклонников своими новогодними фото, которыми она поздравила всех с праздниками.

Модель на снимках в Instagram похвасталась телом в белом бикини, стоя по колено в бассейне, окруженном тропическим лесом. При этом видно, что и без того стройная Хадид сильно похудела.

Фанаты Беллы встревожены - ранее модель имела проблемы с алкоголем, и все еще борется с психологическими расстройствами. Связаны ли изменения в ее теле с проблемами со здоровьем, пока неизвестно.

Впрочем есть и такие, кто воспринимает Беллу со всеми ее недостатками и достоинствами, взлетами и падениями - современный модельный бизнес начинает отходить от лукизма. Впрочем, это еще не означает возвращение эры героинового шика, который царил в фэшн-индустрии в 90-ые годы.

Ранее американская модельер китайского происхождения 73-летняя Вера Вонг похвасталась идеальным телом и стройными ножками в белоснежном купальнике у бассейна.

Также снимками в своем соблазнительном новогоднем наряде поделилась немецкая супермодель, культовая фэшн-икона 90-ых Клаудия Шиффер - на них "немецкая Барби" засветила пышные полукружья грудей.

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