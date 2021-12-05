Коронавирус унес жизнь украинского композитора и музыканта

От коронавируса умер музыкант и артист / фото: Facebook/Олег Нетецкий

В воскресенье, 5 декабря, от последствий коронавируса скончался известный украинский композитор и музыкант- мультиинструменталист Даниил Перцов, которому было 48 лет, сообщается в Facebook-группе Хорея Козацька.

"Наш друг, коллега и брат Даниил Перцов отошел ныне в мир иной! Прощай, дорогой Даниил! Прости и прощай! Мы тебя очень любим!" - говорится в сообщении.

Недавно музыкант попал в реанимацию Киевской клинической больницы №12. Он находился на кислородном концентрате из-за того, что было 85% поражения легких.

По словам лидера группы "Хорея Козацька" Тараса Компаниченко, коронавирусом заболела и мама Перцова, но она лечилась дома.

Что известно о Данииле Перцове

Перцов родился в Киеве в семье известных художников-графиков. Начальное образование получил в Киевской специализированной музыкальной школе имени Лысенко, где факультативно занимался композицией в классе Пацукевича.

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В 1992 году состоялся творческий дебют композитора на фестивале "Премьеры сезона", где прозвучало произведение "Кондукт Бабьего оврага" в исполнении ансамбля "Киевская камерата" под руководством В. Сиренко.

В 1992-1998 годах учился в Киевской консерватории. С 2005 года начал играть в группе "Хорея Козацька" под руководством Тараса Компаниченко.

Ранее Главред писал о том, что продюсер, основатель кинофестиваля Кинотавр Марк Рудинштейн скончался в возрасте 75 лет. Известно, что 17 ноября Рудинштейн был госпитализирован с сердечным приступом.

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