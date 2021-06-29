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Коронавирус унес жизнь известного российского клипмейкера

29 июня 2021, 22:53
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На днях Шатров активно делился подробностями своего состояния в социальных сетях. Он писал, что очень плохо себя чувствует.

Скончался известный клипмейкер Вадим Шатров

Во вторник, 29 июня, перестало биться сердце известного режиссера клипов певицы МакSим Вадима Шатрова. Он скончался от коронавируса. Мужчине было 45 лет.

На днях Шатров активно делился подробностями своего состояния в социальных сетях. Он писал, что очень плохо себя чувствует и вынужден дышать через кислородную маску. О трагедии сообщила супруга режиссера Жанна Карабалаева на своей странице в Facebook.

"Сегодня (29 июня, – Ред.) под утро умер мой муж Вадим. Поражение легких 55%. Друзья, я нахожусь в непонятной для меня ситуации… Ковид пришел в мою семью и забрал у нас с Софи Вадима! Я ни разу в жизни не была в такой ситуации", – написала Карабалаева.

Шатров сотрудничал сотрудничал со многими звездами российского шоу-бизнеса, последняя его работа – клип для певицы МакSим "Спасибо".

Как стало известно телеканалу "Санкт-Петербург", мужчина был госпитализирован 22 июня.

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Что известно о режиссере

Наиболее известен работами в области музыкального видео, фото, оформления музыкальных дисков, веб-дизайна. Среди клиентов: Алсу, Дима Билан, Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, группа "Мельница" и группа "Браво", Дельфин, Noize MC и еще более 100 артистов российского и западного шоу-бизнеса.

Один из творческих псевдонимов – Ellis Van Moens.

Как ранее сообщал Главред, 25 июня состояние певицы МакSим сильно ухудшилось, хотя она и так была в искусственной коме на аппарате ИВЛ.

Это спровоцировало слухи о том, что певица МакSим умерла.

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