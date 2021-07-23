"Когда на порнхаб?": Катя Кищук шаловливо показала огромную грудь после родов

Катя Кищук / instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk/

Российская певица Катя Кищук обожает эпатировать публику, и даже успешно сделала шок-признание из своей беременности - показала уже рожденного ребенка. Поэтому, после родов ничего не поменялось, и девушка продолжает удивлять откровенными кадрами и позами своих поклонников.

В Instagram Катя Кищук показала огромную грудь, "невзначай" засветив внушительные прелести в разрезе толстовки расстегнутой почти что до пупка.

Поклонники пришли в дикий восторг от ее соблазнительной позы.

Сама певица не стала подписывать фото, как она это часто делает.

Катя Кищук / instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk/

"Мамочка в декрете", "Куда смотреть? В глаза или... В глаза?", "Милфа", "Парни, про милфхантеров уже шутили?", "Кукла Барби", "Мама босс", "Молочные сиськи", "Когда уже на порнхаб?", - пишут в комментариях.

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