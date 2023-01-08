"Киска за оранжевой вуалью": Кристину Асмус заклевали за голый зад и сравнили с Волочковой

Актрисе осуждающе погрозили пальчиком за снимки в купальнике на отдыхе.

Кристина Асмус превращается в Волочкову - актрису осудили моралисты / instagram.com/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус возмутила скрепное российское общество, которое тщательно следит за целомудрием артистов в социальных сетях, но с громогласным одобрением относится к геноциду и издевательствам над украинским народом.

На странице актрисы в Instagram появилось два снимка, выполненных во время ее отдыха в ОАЭ. На одном Асмус сделала стойку на руках на парапете у бассейна, на другом в кадр попали ее ягодицы крупным планом.

Фотографии она подписала: "2023 и 2022", намекая на неудачный прошлый год и год текущий, который, вероятно, перевернет привычный для нее мир с ног на голову.

На снимках Кристина позировала в оранжевом купальнике спортивного кроя, который подчеркнул спортивную фигуру бывшей гимнастки, но не открывал лишнего.

Однако в комментариях и этот образ сочли аморальным - раскритиковали Асмус за развратные позы, припомнили ей откровенную сцену в одном из фильмов, и даже сравнили со скандальной балериной Анастасией Волочковой, которая известна своими пошлыми полуобнаженными фото на грани приличия:

Кристина Асмус превращается в Волочкову - актрису осудили моралисты / instagram.com/asmuskristina

"К чему 2 фото? Не забывай что у тебя дочь растет".

"А этой лишь бы зад показать".

"Гарик, отсуди дочь пока она из неё такую же, как сама, не сделала!!!!!"

"Вот так, незаметно превращаешься в Волочкову".

"Киска за оранжевой вуалью".

"Позорищеееее..."

Ранее испанская актриса, муза Педро Альмодовара, 48-летняя Пенелопа Крус снялась с обнаженной грудью и в игривых трусиках для обложки популярного глянца.

Также полураздетая актриса Ксения Мишина похвасталась упругими формами в ванной комнате - рельефный пресс, крепкую грудь и сильные бедра она облачила в белье спортивного кроя.

Другие новости: