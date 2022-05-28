Ким Кардашьян случайно "выронила" сосок во время съемки в нижнем белье

Ким Кардашьян обнажила грудь в прозрачном бюстгальтере / instagram.com/kimkardashian

41-летняя бизнесвумен, модель и светская львица Ким Кардашьян решила показать всему миру, что есть еще порох в пороховницах. Во время съемок для своего бренда одежды она случайно показала обнаженную грудь.

Кардашьян снялась в необычном для нее образе: из жгучей брюнетки с карими глазами она превратилась в беловолосую красотку со стальным взглядом.

Параллельно со съемками Ким активно постила в сторис в Instagram процесс подготовки - примерка костюма, последние штрихи от визажиста, и пр. Несколько раз она появилась в кадре в белом воздушном костюме, который состоял из прозрачного топа и штанов. Бюстгальтера на модели не было, так что она прикрывала свою пышную грудь рукой.

Однако, примеряя черный комплект белья, Кардашьян забыла, что ткань просвечивается: на несколько секунд она сверкала голыми сосками на всю свою многомиллионную аудиторию.

Позже она опомнилась, и попыталась прикрыть обнаженный бюст сперва рукой, а затем эмодзи в виде черного сердечка.

Ким Кардашьян посветила сосками на аудиторию в 314 миллионов подписчиков / instagram.com/kimkardashian

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