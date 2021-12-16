KAZKA Александра Зарицкая показала полукружья груди в бездонном декольте

Александра Зарицкая показала результаты своего похудения / instagram.com/kazka.band

Украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая заметно похудела за время участия в шоу Танцы со звездами. Однако после вылета с проекта девушка не остановилась на достигнутом и продолжила активную работу над фигурой.

Артистка потеряла более 20 кг и сейчас ее постройневшее тело - громкий повод для обсуждений.

Однако стоит отметить, что привлекательной и сексуальной Зарицкая выглядела и чувствовала себя в любых объемах. Ведь отнюдь не худоба делает женщину прекрасной.

Впрочем, это не мешает артистке хвастаться плодами своих кропотливых трудов. Недавно она выложила промо-фото к новому клипу KAZKA - AVTOVIDPOVIDACH.

На нем Зарицкая предстала в обтягивающем черном платье с мелкими серебристыми блестками и глубоким декольте до заметно постройневшей талии, в котором видны упругие "дыньки" певицы. Образ дополнили стильный макияж и укладка крупными волнами с мелкими косичками.

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Александра Зарицкая в новом сексуальном образе / instagram.com/kazka.band

Поклонники, завидев переменившуюся артистку, не сумели удержаться от хвалебных комментариев:

"Ну что тут скажешь - огонь! ❤️❤️❤️❤️❤️"

"Красотка на всю голову ❤️❤️❤️"

"Шикарная спору нет!"

"Саша, вы лучшая, любим вас".

"ООО, Сашаааа, шииикааарнааааа ❤️❤️❤️❤️"

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