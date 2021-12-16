KAZKA Александра Зарицкая показала полукружья груди в бездонном декольте

Певица в ярком манящем образе приковала к себе взгляды тысяч фанатов.
Украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая заметно похудела за время участия в шоу Танцы со звездами. Однако после вылета с проекта девушка не остановилась на достигнутом и продолжила активную работу над фигурой.
Артистка потеряла более 20 кг и сейчас ее постройневшее тело - громкий повод для обсуждений.
Однако стоит отметить, что привлекательной и сексуальной Зарицкая выглядела и чувствовала себя в любых объемах. Ведь отнюдь не худоба делает женщину прекрасной.
Впрочем, это не мешает артистке хвастаться плодами своих кропотливых трудов. Недавно она выложила промо-фото к новому клипу KAZKA - AVTOVIDPOVIDACH.
На нем Зарицкая предстала в обтягивающем черном платье с мелкими серебристыми блестками и глубоким декольте до заметно постройневшей талии, в котором видны упругие "дыньки" певицы. Образ дополнили стильный макияж и укладка крупными волнами с мелкими косичками.
Поклонники, завидев переменившуюся артистку, не сумели удержаться от хвалебных комментариев:
"Ну что тут скажешь - огонь! ❤️❤️❤️❤️❤️"
"Красотка на всю голову ❤️❤️❤️"
"Шикарная спору нет!"
"Саша, вы лучшая, любим вас".
"ООО, Сашаааа, шииикааарнааааа ❤️❤️❤️❤️"
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