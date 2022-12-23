Кайли Дженнер в прозрачном платье посветила нижним бельем на полу лифта

Светская львица порадовала поклонников сочными кадрами в наряде, который подчеркивал наготу, а не скрывал ее.

Кайли Дженнер засветила нижнее белье в прозрачном платье / instagram.com/kyliejenner

25-летняя американская модель, бизнесвумен и светская львица Кайли Дженнер может служить образчиком уверенности в себе для каждого из своих поклонников: любой выход в свет она превращает в настоящее модное шоу с элементами эротики.

Недавно представительница клана Кардашьян-Дженнер эпатировала публику откровенными снимками, которые она сделала в лифте. Фото появились на странице Дженнер в Instagram.

Почти четыреста миллионов подписчиков смогли созерцать кружевное белье светской львицы, ведь платье, которое она выбрала для непринужденной прогулки, не прикрывало ровном счетом ничего.

Наряд, выполненный из черной прозрачной ткани с цветочным орнаментом, оголял плечи Кайли, а разрезы платья в области талии сделали яркие акценты на ее пышных бедрах.

Дженнер в манящих позах стояла в лифте, и хвасталась фигурой прямо на полу, призывно глядя в камеру. Примечательно, что для такого яркого перфоманса блогерка выбрала очень простой макияж с эффектом легкой влажности, и строгую прическу с тугим пучком на затылке. "Кому наверх?" - подписала снимки Кайли.

Кайли Дженнер засветила нижнее белье в прозрачном платье / instagram.com/kyliejenner

Ранее 47-летняя певица Lama (Наталья Дзенькив) похвасталась фигурой в облегающем мини в честь своего Дня рождения - артистка подшутила, что за последние 20 лет ее стиль не изменился.

Также украинская певица и тренерка 12 сезона проекта Голос країни Оля Полякова засветила ямочки на пояснице в платье со скандально глубоким вырезом на спине.

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