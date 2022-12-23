УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Кайли Дженнер в прозрачном платье посветила нижним бельем на полу лифта

23 декабря 2022, 03:09
Светская львица порадовала поклонников сочными кадрами в наряде, который подчеркивал наготу, а не скрывал ее.
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер засветила нижнее белье в прозрачном платье / instagram.com/kyliejenner

25-летняя американская модель, бизнесвумен и светская львица Кайли Дженнер может служить образчиком уверенности в себе для каждого из своих поклонников: любой выход в свет она превращает в настоящее модное шоу с элементами эротики.

Недавно представительница клана Кардашьян-Дженнер эпатировала публику откровенными снимками, которые она сделала в лифте. Фото появились на странице Дженнер в Instagram.

Почти четыреста миллионов подписчиков смогли созерцать кружевное белье светской львицы, ведь платье, которое она выбрала для непринужденной прогулки, не прикрывало ровном счетом ничего.

Наряд, выполненный из черной прозрачной ткани с цветочным орнаментом, оголял плечи Кайли, а разрезы платья в области талии сделали яркие акценты на ее пышных бедрах.

Дженнер в манящих позах стояла в лифте, и хвасталась фигурой прямо на полу, призывно глядя в камеру. Примечательно, что для такого яркого перфоманса блогерка выбрала очень простой макияж с эффектом легкой влажности, и строгую прическу с тугим пучком на затылке. "Кому наверх?" - подписала снимки Кайли.

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер засветила нижнее белье в прозрачном платье / instagram.com/kyliejenner

Ранее 47-летняя певица Lama (Наталья Дзенькив) похвасталась фигурой в облегающем мини в честь своего Дня рождения - артистка подшутила, что за последние 20 лет ее стиль не изменился.

Также украинская певица и тренерка 12 сезона проекта Голос країни Оля Полякова засветила ямочки на пояснице в платье со скандально глубоким вырезом на спине.

Другие новости:

шоу-бизнес Кайли Дженнер новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:09

Кайли Дженнер в прозрачном платье посветила нижним бельем на полу лифта

02:49

Открытки с юбилеем мужчине и женщине – стильные поздравления в картинках именинникам

02:40

"Весна" посреди зимы: синоптик удивил аномальным прогнозом до Нового годаВидео

02:10

Как выбрать красную икру к новогоднему столу: волшебные лайфхаки, которые помогут выявить подделкуВидео

02:00

"Флотилия береговой обороны": министр обороны Британии высмеял хваленый Черноморский флот РФ

Реклама
01:35

Контрнаступление ВСУ: военный эксперт спрогнозировал, когда сложатся условия для освобождения КрымаВидео

00:20

"Оккупанты хотели заживо похоронить двух мальчишек": на Запорожье стена дома упала на детей

22 декабря, четверг
23:44

Модные теплые платья зима 2023 невероятной красоты, в которых уютно даже в морозВидео

23:20

"Сидит в памперсе": Жданов назвал причину, почему Путин отменил свою любимую пресс-конференциюВидео

22:48

Сенат утвердил бюджет США: что важно для УкраиныВидео

22:29

Молодая жена Виктора Павлика показала идеальную фигуру в утонченном нижнем белье

21:50

Байден готов встретиться с Путиным: в США раскрыли подробностиВидео

21:49

Победитель шоу Холостячка-2 показал, на кого променял Злату Огневич

21:47

"Суммарный залп – до 90 ракет": эксперт оценил угрозу новой массированной атаки россиянВидео

21:30

Мужчины будут в восторге: лучшие варианты подарков для любимого на Новый годВидео

21:18

Подумайте дважды: можно ли смывать суп в унитаз

21:17

Ситуация очень тяжелая: на Новый год Киев может остаться без светаВидео

20:33

Гороскоп на завтра 23 декабря: Девам - искусство, Ракам - работа, Весам - романтикаВидео

20:28

Российская певица дико опозорила Наташу Королеву на сценеВидео

20:28

Путин впервые употребил слово "война" относительно вторжения в Украину и неожиданно изменил ее целиВидео

Реклама
20:25

РФ достала из старых запасов ракеты "без мозгов" - ЖдановВидео

20:10

Приметы на 24 декабря: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год семья жила в достаткеВидео

20:03

Ирина Билык засветилась в объятиях скандального Алексея Панина

20:00

Гороскоп таро на неделю 26 декабря-1 января: Овнам – финиш, Львам – магия, Рыбам – перекресток

20:00

Китайский гороскоп 2023: романтические приключения, успех в карьере и долгожданный отдых в год КроликаВидео

20:00

Просто тест по картинке расскажет о вашем ближайшем будущем

20:00

Когда ставить новогоднюю елку, чтобы круглый год была удача и достаток: благоприятные даты

19:23

Актеры Вечернего Квартала и Женского Квартала рассказали о рождественских семейных традицияхВидео

19:22

Почему американцы и европейцы не дают нам "все и сразу"мнение

19:09

"Мир не переживал еще такие вещи": Шмыгаль рассказал, что ждет Украину в случае полного блэкаутаВидео

19:05

"Аппетит тирана": Польша и страны Балтии находятся в списке целей РФ - польский МИДВидео

19:00

Как и где встречать Новый год 2023: важные рекомендации, которые помогут привлечь удачу и успехВидео

18:59

"Мы пощелкаем и Patriot": Путин истерически отреагировал на поездку Зеленского в СШАВидео

18:44

"Рожа скоро лопнет": Успенская показала последствия пластики

18:18

Новый Год без мандаринов: кому противопоказаны цитрусовыеВидео

18:02

Jerry Heil экстренно госпитализирована во время концерта - певица получила сложный перелом

17:51

В Украине презентовали портал о реформе градостроительства

17:51

Королевский дворец тряхнет, как при землетрясении: принц Гарри приготовил "сюрприз" ЧарльзуВидео

17:44

Известный украинский хореограф стала матерью в первый раз

17:40

Зеленский после визита в США встретился с Дудой: о чем говорили лидеры ЕвропыВидео

Реклама
17:34

"Без нас неправильно": легендарный спортсмен из России в истерике из-за отстранения россиянВидео

17:13

Стабилизация не раньше лета: в Минэнерго дали мрачный прогноз по ситуации в энергетикеВидео

17:00

Шикарное дерево простоит много лет: как выбрать хорошую искусственную елкуВидео

16:57

Кремль ощутимо нервничает: Песков закатил истерику из-за передачи Украине ЗРК PatriotВидео

16:51

Папарацци поймали звезду Отчаянных домохозяек без макияжа - как Ева Лонгория выглядит на самом деле

16:45

Год семьи и любви: астролог назвал опасные даты для свадьбы в 2023 годуВидео

16:37

"Безосновательные обвинения": в Иране закатили истерику из-за выступления Зеленского в Конгрессе

16:23

Снежные сугробы и сильные морозы: синоптики рассказали, какой будет Новый год в УкраинеВидео

16:15

Приезжавший в Украину Бен Стиллер растекся в комплиментах выступлению Зеленского в Конгрессе

15:59

"Гауляйтер" сгорел заживо: в Каховке взорвали авто вместе с коллаборантом ШтепойВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Новогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять