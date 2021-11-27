Катя Осадчая в одном полотенце показала мокрые изгибы упругого тела

Осадчая в Эмиратах показала тело в бассейне / instagram.com/kosadcha

Пока Горубнов в Париже, модель и телеведущая Катя Осадчая отправилась Арабские Эмираты.

В теплых краях Осадчей удается совмещать работу и отдых. Кадрами из солнечного ОАЭ ведущая делится на своей странице в Instagram.

Осадчая хвастнула мокрым телом после утреннего купания в бассейне. Она позировала без макияжа, прикрыв обнаженное тело банным полотенцем.

Стоит отметить, что ведущая отлично выглядит - она недавно стала мамой в третий раз, и очень быстро пришла в прежнюю форму.

Причиной тому не только тщательный уход Осадчей за собой, но и крайне плотный рабочий график. Уже в это воскресенье ведущей предстоит вернуться в Украину и принять участие в прямом эфире финала шоу Танцы со звездами.

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Катя Осадчая снялась в одном полотенце / instagram.com/kosadcha

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