Катя Осадчая поманила голым плечиком и показала свой отдых в Крыму

Катя Осадчая показала отдых в Крыму / instagram.com/kosadcha

Украинская модель, ведущая и волонтерка Катя Осадчая похвасталась снимком с отдыха. Правда, 11-летней давности.

На своей странице в Instagram ведущая придалась воспоминаниям о прошлом, и опубликовала фото, которое было снято в 2011 году в Крыму, на фоне Херсонесского маяка.

Кадр был сделан во время прогулки на яхте по морю. На корме сидит 27-летняя Осадчая, одетая в серый топ, обнажающий одно плечо. Из аксессуаров - лишь солнцезащитные очки. На фотографии ведущая позирует без макияжа, с мокрыми волосами, стянутыми на затылке в конский хвост.

11 лет спустя Катя Осадчая подписала этот снимок просто: "Скоро". Ведущая находится в предвкушении деоккупации Крымского полуострова.

Катя Осадчая показала отдых в Крыму / instagram.com/kosadcha

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