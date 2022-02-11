Катя Осадчая показала крепкую грудь и пресс в платье с пикантным вырезом

Нарядом модного оттенка ведущая подчеркнула привлекательность постройневшего тела.
Модель и телеведущая Катя Осадчая показала стильный образ, для которого примерила весьма открытое платье.
Ведущая в рекламной кампании TRESemmé рассказала, как правильно ухаживать за волосами, а также поделилась секретами идеальной укладки.
Для фотосессии Осадчая выбрала необычное платье терракотового цвета с фантазийным вырезом. Оно одновременно обнажило соблазнительную ложбинку декольте модели, а также оголило ее плоский животик.
Стоит отметить, что за полгода после рождения младшего сына Даниила, Осадчей удалось прийти в "дородовую" форму.
Модное платье с необычным вырезом лишь подчеркнуло достоинства фигуры модели. Также на фото она засветила стройные ножки, которые кокетливо закинула одну на одну.
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Напомним, Анна Тринчер показала поклонникам грудь без корсета. Звезда позировала в бассейне в Египте, где отдыхала со своим женихом Александром Волошиным.
Также ранее Ани Лорк предстала перед поклонниками в наряде с высоким разрезом и засветила прелести без нижнего белья. Поклонника даже назвали ее "дивой без трусиков".
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