Катя Осадчая показала крепкую грудь и пресс в платье с пикантным вырезом

Катя Осадчая показала грудь в необычном декольте / instagram.com/kosadcha

Модель и телеведущая Катя Осадчая показала стильный образ, для которого примерила весьма открытое платье.

Ведущая в рекламной кампании TRESemmé рассказала, как правильно ухаживать за волосами, а также поделилась секретами идеальной укладки.

Для фотосессии Осадчая выбрала необычное платье терракотового цвета с фантазийным вырезом. Оно одновременно обнажило соблазнительную ложбинку декольте модели, а также оголило ее плоский животик.

Стоит отметить, что за полгода после рождения младшего сына Даниила, Осадчей удалось прийти в "дородовую" форму.

Модное платье с необычным вырезом лишь подчеркнуло достоинства фигуры модели. Также на фото она засветила стройные ножки, которые кокетливо закинула одну на одну.

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Катя Осадчая в стильном платье показала глубокое декольте и плоский животик / instagram.com/kosadcha

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Напомним, Анна Тринчер показала поклонникам грудь без корсета. Звезда позировала в бассейне в Египте, где отдыхала со своим женихом Александром Волошиным.

Также ранее Ани Лорк предстала перед поклонниками в наряде с высоким разрезом и засветила прелести без нижнего белья. Поклонника даже назвали ее "дивой без трусиков".

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