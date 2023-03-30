Катя Осадчая показала, как "приманивает" весну в пиджаке на голое тело

На лице ведущей играет теплая улыбка, хоть ее сердце еще не начало оттаивать по-настоящему.

Катя Осадчая снялась в пиджаке на голое тело / instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая, модель и общественная деятельница Катя Осадчая, как и многие, радуется приходу весны. И хоть она пока не радует погодой, ведущая все же не оставляет надежд на скорое наступление тепла.

На своей странице в Instagram Осадчая показала свой необычный способ призвать весну. Она опубликовала снимок из примерочной кабинки, на котором показала себя в полный рост.

В блоге ведущей за время полномасштабной войны редко встретишь "горячий" контент. Однако и Осадчая время от времени радует поклонников своими изящными формами и безупречной фигурой.

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В частности на новом снимке Осадчая предстала в белоснежном брючном костюме, пиджак которого она надела на голое тело - между полами верхней одежды видно полукружья груди Кати без бюстгальтера.

"А еще я призываю весну", - с улыбкой подписала пикантный кадр ведущая. Таким предложениям сложно сопротивляться, и теперь стоит ждать настоящих весенних потеплений от Кати Осадчей.

Катя Осадчая снялась в пиджаке на голое тело / instagram.com/kosadcha

Ранее Даша Квиткова показала соблазнительный ролик с ее участием, для которого она снялась топлес - блогерша показала одну з самых привлекательных сторон своей женственности.

Также немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум в канун юбилея приняла предложение украсить собой обложку популярного глянца - она снялась без макияжа, в трусах и пиджаке на голое тело.

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